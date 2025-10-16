Staffel 3Folge 8vom 16.10.2025
Ein Bagger in NotJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Norway
Folge 8: Ein Bagger in Not
45 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Thord steht eine große Herausforderung bevor: Im Süden Norwegens ist ein 30 Tonnen schwerer Bagger auf einer vielbefahrenen Straße abgerutscht. Die Bergung gestaltet sich schwierig, denn Teile des Fahrzeugs blockieren die Zufahrt zur Unfallstelle. Zeitgleich erreicht die Abschleppdienst-Zentrale ein Anruf von einem Unfall mit einem Lkw, der von der Straße abgekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick