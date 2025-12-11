Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 7: Verloren im Schneesturm

41 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Schneefall und Glatteis werden den Fahrern an der norwegischen Küste regelmäßig zum Verhängnis. Thord ist auf dem Weg in die Berge, um bei einem Unfall sofort zur Stelle zu sein. Gute Entscheidung, denn der erste Notruf lässt nicht lange auf sich warten: Lose Räder auf der Straße irritieren die Fahrer und Thord weiß auch schon, zu welchem Lkw diese gehören. Was sich wie ein einfacher Einsatz anhört, wird für den Abschlepp-Profi zur Bestandsprobe.

