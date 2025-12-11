Verloren im SchneesturmJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Norway
Folge 7: Verloren im Schneesturm
41 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Schneefall und Glatteis werden den Fahrern an der norwegischen Küste regelmäßig zum Verhängnis. Thord ist auf dem Weg in die Berge, um bei einem Unfall sofort zur Stelle zu sein. Gute Entscheidung, denn der erste Notruf lässt nicht lange auf sich warten: Lose Räder auf der Straße irritieren die Fahrer und Thord weiß auch schon, zu welchem Lkw diese gehören. Was sich wie ein einfacher Einsatz anhört, wird für den Abschlepp-Profi zur Bestandsprobe.
