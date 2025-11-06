Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Norway

Chaotische Lage

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 8vom 06.11.2025
Chaotische Lage

Chaotische LageJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Norway

Folge 8: Chaotische Lage

42 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Björn hat sich einen Nerv im Arm eingeklemmt und seine Verletzung behindert seine Arbeit. Sein liebgewonnener Konkurrent Thord will ihm deshalb ein verlockendes Angebot unterbreiten. Doch den beiden Bergungsarbeitern bleibt keine Zeit für eine Verhandlung, denn sie müssen einen Lieferwagen aus dem Graben ziehen. Dem Fahrer wurde die schlechte Sicht zum Verhängnis.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Norway
ProSieben MAXX
Highway Heroes Norway

Highway Heroes Norway

Alle 5 Staffeln und Folgen