Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 6Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 23: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 6
23 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Satoko kommt ihrem Vorhaben, den Wunsch ihrer Freundin nach Freiheit zu brechen, immer näher. Ihr ist klargeworden, dass Rika von einem Leben in der weiten Welt träumt, während sie selbst Hinamizawa nie verlassen möchte. Immerhin haben beide Freundinnen auch ein gemeinsames Ziel: Sie wollen zusammenbleiben und ihr Leben miteinander verbringen. Doch nur eine von beiden kann gewinnen - und Satoko ist überzeugt, dass sie diejenige sein wird.
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