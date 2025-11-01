Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 7Jetzt ohne Werbung streamen
Higurashi: When They Cry - GOU
Folge 24: Die Zerstörung des Dorfes - Kapitel 7
23 Min.Ab 12
Miyo Takano führt bei Satoko einen angeblichen Gesundheitscheck durch. Sie behauptet, dem Kind ein Nahrungspräparat zu verabreichen. Die Medizinerin entdeckt einen Brief ihres verstorbenen Großvaters, in dem er seine Enkelin bittet, nicht auch ihr Leben mit sinnlosen Forschungsarbeiten zu vergeuden. Daraufhin stellt Miyo alles infrage.
