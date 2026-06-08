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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Tod in der Badewanne

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2vom 08.06.2026
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HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ

Folge 2: Tod in der Badewanne

53 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Nachdem Morgane bei einem Mordfall ihr Können unter Beweis gestellt hat, bietet ihr die Leitende Kommissarin Hazanist einen Job als Beraterin an. Sie wird Kriminalkommissar Adam Karadec zur Seite gestellt. Doch der regiert skeptisch - besonders als Morgane ihr Baby mit zum neuesten Tatort bringt. Das Opfer wurde in der Badewanne seines Hotelzimmers ertränkt. Die wahre Identität des Mannes zu klären, gestaltet sich zunächst schwierig, aber Morgane fällt etwas Entscheidendes auf.

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