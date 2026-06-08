HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 5: Blutgruppe 0 Negativ
50 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Ein Mann wird mit einer Plastiktüte über dem Kopf in einem Parkhaus aufgefunden. Eine Hauptverdächtige ist schnell identifiziert: Die Tochter des Opfers macht ihren Vater für den Tod ihrer Mutter verantwortlich und hat vor zehn Jahren den Kontakt zu ihm abgebrochen. Dennoch wollte sie sich scheinbar am Tattag mit ihrem Vater treffen. Karadec zeigt sich unterdessen überraschend menschlich, als Morgane Neuigkeiten über Romain erhält.
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