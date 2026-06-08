Seltsam/ Nicht seltsamJetzt ohne Werbung streamen
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 2: Seltsam/ Nicht seltsam
56 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Morgane, Ludo und den Kindern stürzt das Dach aufgrund eines Wasserschadens wortwörtlich über dem Kopf ein. Doch Morgane ist nicht versichert und ausgerechnet jetzt wird sie wegen interner Ermittlungen suspendiert - und deshalb nicht bezahlt. Das Team steht vor Rätseln, als es den Mord an einer Polizistin untersucht, die plötzlich wieder quicklebendig ist. Ludo möchte in der Beziehung mit Morgane den nächsten Schritt wagen.
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