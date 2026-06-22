HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 5: Eine tote Richterin
56 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Ein Student stirbt nach der Teilnahme an einem Erstsemesterritual. Die Hinterbliebenen des Opfers glauben nicht an einen Unfall und auch die Staatsanwaltschaft ist überzeugt , dass zwei Mitstudenten den jungen Mann zum Trinken gezwungen haben. Doch noch bevor die Richterin das Urteil in dem Fall verkünden kann, wird sie tot aufgefunden. Morgane hat unterdessen mit persönlichen Problemen zu kämpfen.
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