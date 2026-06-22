Ein Königreich für ein BettJetzt ohne Werbung streamen
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 6: Ein Königreich für ein Bett
56 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Morgane wacht verkatert in einer fremden Wohnung auf. Als sie herausfinden will, bei wem sie gelandet ist, überrascht sie Karadec beim Duschen. Während der Ermittlungen im Mord an einem Piloten wird sie von Erinnerungen an den nackten Kollegen abgelenkt. Trotzdem finden sie und der Kommissar schnell heraus, dass das Opfer nicht das war, was es vorgab zu sein. Der Rest des Teams ist indes noch immer sauer auf Morgane, weil sie vor der Presse aus dem Nähkästchen geplaudert hat.
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