Ein Siebenpunkt-MarienkäferJetzt ohne Werbung streamen
HIP - Ermittlerin mit Mords-IQ
Folge 6: Ein Siebenpunkt-Marienkäfer
60 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die DIPJ nimmt den alten Vermisstenfall Emma Perrin wieder auf, die vor Jahren spurlos verschwunden ist. Ausgerechnet ein Siebenpunkt-Marienkäfer liefert einen ersten entscheidenden Hinweis und führt das Team in die Bretagne, wo Morgane überraschend in Karadecs familiäres Umfeld gerät. Plötzlich vermischen sich Ermittlungen und Familiengeschichte - und Karadec wird gezwungen, sich seiner Gefühle zu stellen.
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