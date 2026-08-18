Timey – Ego-Tod im Studio: Songwriting-Hacks vomJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 125: Timey – Ego-Tod im Studio: Songwriting-Hacks vom
Was haben Shirin Davids Hit “bauch beine po” und “Nirgendwo anders” von Andrea Berg gemeinsam? Richtig, den Songwriter! Timey wurde vom Geheimtipp zum gefragtesten Songwriter der deutschen Stars - und das auch direkt über Genregrenzen hinaus. In dieser Folge erfahrt ihr, wieso ihr als Writer im Studio euer Ego am besten direkt zu Hause lasst und warum Fokus die wichtigste Währung für euren Durchbruch in der Musikindustrie ist. Nach der Folge wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr euch als Independent Artist eine Struktur aufbaut, die euch finanzielle Freiheit und künstlerische Kontrolle sichert. Fragen, die Podcast-Host Julia interessieren: Inwiefern nutzt er schon KI für seine Arbeit und gibt es sowas wie einen Ehrenkodex unter Writern, was das angeht? Wie oft sitzt er im Studio und merkt, dass hier eher Content als Musik gemacht wird und wieso ist er bis heute bewusst independent, obwohl er doch die Kontakte bis ganz nach oben im Musikbusiness hat? Timey hat diverse goldene Schallplatten und Nr. 1 Hits im Repertoire und bringt die Erfahrung aus Studio-Sessions direkt zu euch ins Ohr. Er räumt mit dem Irrtum auf, dass man sich für den Erfolg verbiegen muss und zeigt, wieso er seine Ecken und Kanten behält. Die vielleicht wichtigste Antwort gibt er zum Schluss auf die Frage, wie es sich für ihn anfühlt, endlich für seine jahrelange Arbeit gesehen und wertgeschätzt zu werden. HIP HOP LEBT mit Julia Gröschel erscheint jeden Mittwoch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick