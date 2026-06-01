History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Folge 1: Der Lufthansa-Raub
41 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Im Dezember 1978 ereignet sich der damals größte Raubüberfall in der Geschichte der USA: Sechs Maskierte dringen auf das Frachtgelände der Lufthansa am John F. Kennedy International Airport in New York ein und rauben Geld und Ware im Wert von knapp sechs Millionen Dollar.
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