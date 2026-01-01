Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
History's Greatest Mysteries

Das verschwundene Lindbergh-Baby

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 11vom 31.01.2026
Das verschwundene Lindbergh-Baby

Das verschwundene Lindbergh-BabyJetzt kostenlos streamen

History's Greatest Mysteries

Folge 11: Das verschwundene Lindbergh-Baby

40 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Im März 1932 wird der Sohn des berühmten Piloten Charles Lindbergh aus dem Familienwohnsitz in New Jersey entführt. Trotz umfangreicher Suchen und nationalem medialen Aufsehen, kann das Baby nur noch tot geborgen werden. Zwei Jahre später wird Bruno Richard Hauptmann für die Tat verurteilt und schließlich hingerichtet. Doch bis heute ist unklar, ob er für das Verbrechen wirklich verantwortlich war.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

History's Greatest Mysteries
Kabel Eins Doku
History's Greatest Mysteries

History's Greatest Mysteries

Alle 1 Staffeln und Folgen