History's Greatest Mysteries
Folge 12: Die Tylenol-Morde
40 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12
Chicago, 1982: Eine Reihe unerklärbarer Todesfälle sucht die pulsierende Stadt heim. Die Opfer haben eines gemeinsam: Sie nahmen Schmerztabletten der Marke Tyenol ein, die zuvor mit Zyanid behandelt wurden. Selbst Jahrzehnte später sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen? Gibt es mittlerweile eine Spur zum Mörder?
