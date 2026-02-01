Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 12vom 07.02.2026
Folge 12: Die Tylenol-Morde

40 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12

Chicago, 1982: Eine Reihe unerklärbarer Todesfälle sucht die pulsierende Stadt heim. Die Opfer haben eines gemeinsam: Sie nahmen Schmerztabletten der Marke Tyenol ein, die zuvor mit Zyanid behandelt wurden. Selbst Jahrzehnte später sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen? Gibt es mittlerweile eine Spur zum Mörder?

