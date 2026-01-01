Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 8vom 24.01.2026
39 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12

Am Weihnachtsmorgen des Jahres 1945 verschwinden während eines Hausbrands in West Virginia fünf von insgesamt zehn Kindern der Familie Sodder spurlos. Die verzweifelten Eltern glauben nicht, dass sie den Flammen zum Opfer gefallen sind und verbringen den Rest ihres Lebens mit der Suche nach ihren geliebten Kindern.

