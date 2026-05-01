Das verschollene KriegsgoldJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 24: Das verschollene Kriegsgold
42 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Unter General Yamashita nahmen die japanischen Streitkräfte in den Jahren 1944-45 große Mengen Gold aus den besetzten Gebieten in Asien mit. Laurence Fishburne präsentiert Vermutungen und Theorien, was mit den geraubten Schätzen passiert sein könnte.
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