Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
History's Greatest Mysteries

Der Mechanismus von Antikythera

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 07.03.2026
Der Mechanismus von Antikythera

Der Mechanismus von AntikytheraJetzt kostenlos streamen

History's Greatest Mysteries

Folge 4: Der Mechanismus von Antikythera

41 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Der Antikythera-Mechanismus bezieht sich auf eine Art analogen Computer mit Zahnrädern, der von antiken griechischen Gelehrten genutzt wurde, um astronomische Vorhersagen zu machen. Nun spekulieren Wissenschaftler der Moderne über dieses erstaunliche technische Produkt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

History's Greatest Mysteries
Kabel Eins Doku
History's Greatest Mysteries

History's Greatest Mysteries

Alle 2 Staffeln und Folgen