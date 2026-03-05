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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Traumhafte Melodien, höllische Hits und große Gefühle

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 05.03.2026
Traumhafte Melodien, höllische Hits und große Gefühle

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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Folge 3: Traumhafte Melodien, höllische Hits und große Gefühle

49 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Prominente Musikliebhaber und Experten entschlüsseln die Erfolgsformeln der Superhits: von bedingungsloser Liebe, über die musikalischen Abgründe der höllischen Hits, und entspannte traumhafte Songs.

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