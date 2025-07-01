Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Der erste Fang

MOVIESPHEREStaffel 1Folge 1
Der erste Fang

Hochsee Cowboys

Folge 1: Der erste Fang

45 Min.Ab 12

Die Fischer von Gloucester, Massachusetts, bereiten sich auf den Höhepunkt der Fangsaison vor: die Ankunft der Blauflossen-Thunfische, die sich auf ihrer langen Wanderung durch den Atlantik der Ostküste der Vereinigten Staaten nähern. Einige gute Fänge genügen, um für eine positive Jahresbilanz der Fischer zu sorgen, denn die Blauflossen-Thunfische sind auf dem Weltmarkt heiß begehrt und erzielen Höchstpreise von bis zu 20.000 Dollar für besonders große Exemplare.

