Meister der Blauflossen

Folge 16: Meister der Blauflossen

43 Min.Ab 12

Eine aufregende Blauflossen-Thunfisch-Saison neigt sich dem Ende zu. Zeit für einen Rückblick, denn im tosenden Atlantik vor Gloucester, Massachusetts mussten die Hochseecowboys wieder so manches Abenteuer bestreiten und Wind, Wetter sowie unerbittlichen Rivalen die Stirn bieten. Und meist lagen Fangerfolg und Niederlage nicht weit auseinander.

