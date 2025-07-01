Hochsee Cowboys
Folge 6: Neuer Konkurrenzkampf
43 Min.Ab 12
Die Kapitäne Dave Marciano, TJ Ott und Paul Hebert sehen in Woche sechs der Thunfisch-Saison ihre Felle mit Schrecken davonschwimmen. Doch die Veteranen des Nordatlantiks wollen sich noch längst nicht geschlagen geben. Derweil fällt Kapitän Dave Carraro für eine Woche aus. Das Kommando der FV-Tuna.com hat nun sein Erster Offizier Sandro Maniaci, der die Tauglichkeit eines neuen Matrosen testen muss.
