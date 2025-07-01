Hochsee Cowboys
Folge 4: Ärger an Deck
43 Min.Ab 12
Für Paul Hebert steigen die Spannungen in Woche vier der Blauflossen-Thunfisch-Saison. Der Kapitän der "Wicked Pissah" und seine neue Crew müssen beweisen, dass sie im Wettkampf mithalten können. TJ Ott ist derweil mit einer Familienangelegenheit beschäftigt: Der Kapitän von "Hot Tuna" nimmt seinen achtjährigen Neffen erstmals mit zum Thunfischfang. Kapitän Greg Chorebanian vom Harpunenboot "Kristiana" tritt unterdessen seinem Erzfeind entgegen - Kapitän Bill "Hollywood" Muniz vom "Team Lily".
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick