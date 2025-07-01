Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 5: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

43 Min.Ab 12

In Woche fünf der Thunfisch-Saison geht die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern weiter auseinander. Während die einen Boote Gewinne einfahren, schippern die anderen dem Ruin entgegen. Doch hier wie dort ist funktionierendes Teamwork der ausschlaggebende Faktor für den Erfolg. Jeder Kapitän muss auf seine Crew zählen können - sonst ist die Pleite vorprogrammiert. Einige Schiffsführer sehen sich im harten Wettbewerb inzwischen sogar veranlasst, ihre Strategie grundlegend zu überdenken.

