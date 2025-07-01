Hochsee Cowboys
Folge 3: Die Thunfisch-Bruderschaft
47 Min.Ab 12
In der kommerziellen Fischerei ist es eine altbewährte Tradition, Konkurrenten stets mit Respekt gegenüberzutreten. Gutes Karma auf dem Meer zahle sich aus, glaubt man. Doch nicht jeder der Fischer hält sich an diese Regel. Während Kapitän Tyler McLaughlin von Pinwheel mit einer guten Tat für Aufmerksamkeit sorgt, lässt Kapitän Dave Carraro von FV-Tuna.com seinem Frust freien Lauf - auf weniger faire Weise. Doch alles rächt sich irgendwann.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick