Hochsee Cowboys
Folge 16: Endspiel
49 Min.Ab 12
Der Countdown läuft - nur noch vier Tage bis zur Entscheidung. Wer macht das Rennen um den Titel des meistverdienenden Blauflossenthunfisch-Jägers von Gloucester? Die Entscheidung wird fallen und eines ist klar: Es wird eine Überraschung geben. Grund dafür sind die krankheitsbedingten Ausfälle der beiden zuvor führenden Teams "FV-Tuna.com" und Pinwheel. Da die Kontrahenten insgesamt sehr eng beieinander liegen, kommt es diesmal auf jeden einzelnen Fang an.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick