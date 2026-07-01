Hochsee Cowboys
Folge 11: Wendepunkt
48 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Zu Beginn der zwölften Woche ist die Flotte von Gloucester in mehrere Lager geteilt. Während "FV-Tuna.com" und Fish Hawk der Konkurrenz weit voraus sind, hat für die anderen Crews die Aufholjagd begonnen. Auf Platz drei liegt derzeit Kapitän Tyler McLaughlin mit Pinwheel, dicht gefolgt von TJ Ott mit Hot Tuna. Wicked Pissah und Hard Merchandise müssen hingegen eine Schippe drauflegen, um überhaupt noch mithalten zu können.
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