Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 21: Die Liebe zum Meer
70 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
Die Experten freuen sich, dass Jesse und Claire bei der vierten Entscheidungszeremonie wieder zueinandergefunden haben. Allerdings haben andere Paare Schwierigkeiten, eine gesunde Beziehung zu führen. Dan und Hugo werden mit den verletzenden Aussagen gegenüber ihren Ehefrauen konfrontiert. Sandy hat bereits letzte Woche mit Zweifeln gekämpft, die sich nach den Ereignissen verstärkt haben. Wird die Ehe zwischen den beiden bestehen bleiben?
