Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 4: Drama in den Flitterwochen
64 Min.Ab 6
Für sechs Paare geht es nach der Hochzeit direkt in die Flitterwochen. Hier wird ihre Beziehung erstmals auf eine harte Probe gestellt. Während die einen romantische Momente genießen, kommen bei den anderen erste Meinungsverschiedenheiten auf. Können die Eheleute ihre Konflikte aus der Welt schaffen? Und wer wird diese große Herausforderung mit Bravour meistern?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick