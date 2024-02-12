Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 11: Augen lügen nicht
66 Min.Folge vom 12.02.2024Ab 6
Während die meisten Paare an ihrer Intimität weiterarbeiten, haben Samantha und Cameron ihrer Ehe eine zweite Chance gegeben. Das Paar versucht, sich weiterhin in Ruhe kennenzulernen und die an der Hochzeit entstandenen Funken zurückzuerlangen. Doch dem frischvermählten Cameron fällt es schwer, eine enge Bindung zu seiner Frau aufzubauen. Zudem muss er ständig an jemand anderen denken: Das Gespräch zwischen ihm und Coco hat unerwartete Gefühle zwischen den beiden geweckt.
