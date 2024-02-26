Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 15: Der sanfte Riese
75 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 6
Während für die zwei frischvermählten Pärchen die Flitterwochen anstehen, bereitet sich ein weiteres Paar auf seine Hochzeit vor. Jamie und Chris hoffen in dem Experiment ihre große Liebe zu finden. Doch als die Braut ihren Bräutigam zum ersten Mal vor dem Altar sieht, wirkt sie sichtlich enttäuscht. Jamie ist nicht ihr Typ: Er hat Tattoos, trägt ein Nasenpiercing und seine Frisur gefällt der Blondine auch nicht. Wird sie ihm dennoch eine Chance geben?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick