Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Klartext mit den Experten

sixxStaffel 8Folge 17vom 04.03.2024
Klartext mit den Experten

Klartext mit den ExpertenJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 17: Klartext mit den Experten

66 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 6

Die Paare machen sich auf den Weg zu einer weiteren Entscheidungszeremonie. Die Experten sprechen offen Probleme jedes einzelnen Pärchens an und geben ihnen Tipps mit auf den weiteren Weg. Es entstehen hitzige Diskussionen - und eine Ehe geht zu Bruch. Welches Paar entscheidet sich, das Experiment zu verlassen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen