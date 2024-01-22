Schlagabtausch auf der DinnerpartyJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 6: Schlagabtausch auf der Dinnerparty
63 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 6
Die Flitterwochen sind vorbei und die erste gemeinsame Dinnerparty steht vor der Tür. Während einige Paare vor Glück strahlen, haben andere große Kommunikationsschwierigkeiten. Samantha und Cam erscheinen an dem Abend getrennt, da sie seit dem großen Streit nicht mehr miteinander geredet haben. Das Abendessen bietet eine Möglichkeit, sich mit anderen Kandidaten auszutauschen und ihre Meinung zu dem Konflikt einzuholen. Doch das Gespräch eskaliert und verschlimmert die Situation.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick