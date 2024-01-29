Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 7: Zeit für Geständnisse
66 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 6
Die Pärchen beziehen ihre erste gemeinsame Wohnung. Nur Samantha kommt allein in dem Apartment an, das eigentlich für sie und ihren Ehemann bestimmt ist. Wird Cam auch erscheinen oder hat er die Ehe bereits aufgegeben? Zudem haben die Experten eine besondere Aufgabe vorbereitet, in der es um Geständnisse geht. Während einige Kandidaten die Herausforderung erfolgreich meistern, entstehen bei anderen Paaren große Konflikte. Werden sie diese überwinden oder droht ein Schlussstrich?
