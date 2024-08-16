Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Neues Spiel, neues Glück?

sixxStaffel 9Folge 14vom 16.08.2024
Neues Spiel, neues Glück?

Neues Spiel, neues Glück?Jetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Folge 14: Neues Spiel, neues Glück?

68 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12

Vier weitere Singles entscheiden sich, eine fremde Person zu heiraten. Kate ist 38 Jahre alt und hatte noch nie in ihrem Leben eine Beziehung. Sie wird mit Matt gematcht, der schon ein Mal verheiratet war. Die Brasilianerin Carolina wurde bereits mit 16 Jahren Mutter. Ihr Sohn ist inzwischen ein Teenager und Carolina hofft, dass sie ihren neuen Ehemann Dion mit dieser Information nicht verschreckt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
sixx
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Hochzeit auf den ersten Blick - Australien

Alle 5 Staffeln und Folgen