Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 3: Die überschwängliche Braut
12.07.2024
Der gebürtige Texaner Andrew war bereits zwei Mal verheiratet und hat eine dreijährige Tochter. Er hofft, dass die dritte Ehe mit Holly, die er am Altar zum ersten Mal sieht, für die Ewigkeit halten wird. Selinas Eltern sind mit der Entscheidung ihrer Tochter, einen Fremden zu heiraten, nicht zufrieden. Doch die junge Frau vertraut auf die Kompetenz der Experten und darauf, dass Cody ihr Seelenverwandter ist.
