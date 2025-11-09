Ein schockierendes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 14: Ein schockierendes Geheimnis
68 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Vier weitere Singles entscheiden sich, eine fremde Person zu heiraten. Evelyn und Rupert begegnen sich zum ersten Mal vor dem Altar. Doch der junge Mann ist so nervös, dass er kaum ein Wort herausbringt. Auch Tayla und Hugo geben sich das Ja-Wort, allerdings scheint die junge Frau von ihrem neuen Mann nicht begeistert zu sein. Zudem gesteht Claire Jesse ein Geheimnis, das die gemeinsame Zukunft zweier Paare gefährden könnte.
