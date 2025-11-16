Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 16: Eine Frage der Treue
66 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Die Paare bereiten sich auf die dritte Dinnerparty vor. Janelle möchte wissen, was an dem Abend des Kusses zwischen Claire und Adam genau passiert ist. Während Claire sich aufrichtig bei der gesamten Gruppe entschuldigt, sieht Adam das Geschehnis nicht als Fremdgehen an. Werden die beiden Paare sich aussprechen und wieder vertragen können?
