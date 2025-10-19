Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 7: Tiefe Einblicke
71 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Nachdem die Paare in ihre erste gemeinsame Wohnung eingezogen sind, stehen die ersten Aufgaben der Experten an. Jesses Geständnisbrief verdeutlicht Claire, warum ihr Ehemann oft unsensibel ist. Währenddessen gesteht auch Alyssa ihrem Mann Duncan ein Geheimnis, das jedoch einen Keil zwischen das frischvermählte Paar treibt. Auch zwischen Bronte und Harrison kriselt es erneut, woraufhin Harrison in eine andere Wohnung zieht.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick