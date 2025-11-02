Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 1: Das Experiment beginnt
85 Min.Ab 6
20 Singles sind bereit, das größte Experiment ihres Lebens zu wagen und eine völlig fremde Person zu heiraten. Die Suche nach dem perfekten Partner beginnt mit einem Kennenlernabend der Männer und Frauen. Anschließend erstellt das Expertenteam die Paarkonstellationen. Für Poppy und Luke sowie Cathy und Josh wird es ernst. Sie treten als erste vor den Traualtar. Erwartet sie dort die große Liebe oder womöglich eine böse Überraschung?
