Seven.One Studios InternationalStaffel 7Folge 3
66 Min.Ab 12

Hayley wagt das außergewöhnliche Hochzeits-Experiment, um ihre dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Kann ihr Zukünftiger mit ihrem Geheimnis umgehen? Das Experten-Team ist sich jedoch sicher: David ist der Richtige für sie. Vanessa hingegen plagen große Selbstzweifel. Ihr Äußeres entspricht nicht gerade dem Idealbild eines jeden Mannes. Dennoch könnte der alleinerziehende Vater Chris die junge Frau glücklich machen.

