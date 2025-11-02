Dunkle Vergangenheit der BrautJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 3: Dunkle Vergangenheit der Braut
66 Min.Ab 12
Hayley wagt das außergewöhnliche Hochzeits-Experiment, um ihre dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Kann ihr Zukünftiger mit ihrem Geheimnis umgehen? Das Experten-Team ist sich jedoch sicher: David ist der Richtige für sie. Vanessa hingegen plagen große Selbstzweifel. Ihr Äußeres entspricht nicht gerade dem Idealbild eines jeden Mannes. Dennoch könnte der alleinerziehende Vater Chris die junge Frau glücklich machen.
