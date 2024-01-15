Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die heiße Lehrerin und der Partylöwe

sixxStaffel 8Folge 3vom 15.01.2024
Folge 3: Die heiße Lehrerin und der Partylöwe

80 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 6

Zwei weitere Paare geben sich bei dem Experiment das Ja-Wort. Zwischen Friseurin Joanna und Luxus-Autohändler James sprühen von Anfang an die Funken. Doch die Braut hat Angst, nicht gut genug für den wohlhabenden Bräutigam zu sein. Auch Alana macht sich Sorgen als sie erfährt, dass ihr Ehemann Jason ein richtiger Partylöwe ist. Hat der 35-Jährige genug gefeiert und kann sich auf sein neues Eheleben konzentrieren?

