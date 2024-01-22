Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 5vom 22.01.2024
78 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 6

Zwei weitere Paare begegnen sich zum ersten Mal vor dem Altar. Belinda, die noch nie in einer Beziehung war, wünscht sich in dem Experiment die Liebe ihres Lebens zu finden. Patrick, der bisher ebenfalls wenig Erfahrung mit Frauen gesammelt hat, hat denselben Wunsch wie seine Auserwählte. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Beth und Russel ihre Hochzeit ohne Familie und Freunde feiern. Die Braut findet ihren neuen Ehemann und die Zweisamkeit unangenehm und bekommt erste Zweifel.

