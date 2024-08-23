Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 15: Gebrochene Seelen
67 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Während die zwei frisch verheirateten Pärchen in ihre Flitterwochen fahren, schreitet Jessica zum Altar, um einen Fremden zu heiraten. Daniel ist entzückt von den strahlend blauen Augen seiner Frau. Zudem haben beide in der Vergangenheit einen harten Schicksalsschlag erlebt, weshalb sie sich auf Anhieb gut verstehen. Leider hält die Harmonie nicht lange an und die Hochzeitsreise endet in einem Konflikt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick