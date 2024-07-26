Folgenschwere OffenbarungenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Australien
Folge 7: Folgenschwere Offenbarungen
64 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Während die meisten Paare ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen, kommen Selin und Anthony in getrennten Apartments unter. Zudem geht es in der Woche um Geständnisse, und die Experten haben einige Aufgaben für die Kandidaten vorbereitet. Eine der Herausforderungen fällt Holly besonders schwer: Sie muss ihrem Ehemann ein Geheimnis anvertrauen und hat Angst, wie er darauf reagieren wird.
