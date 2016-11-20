Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1Staffel 3Folge 2vom 20.11.2016
94 Min.Folge vom 20.11.2016Ab 12

Unter den rund 5.100 Singles, die sich in diesem Jahr für "Hochzeit auf den ersten Blick" beworben haben, ist auch eine Single-Dame aus Essen. Die Ergotherapeutin hat ein Händchen fürs Kreative und viele gute Freunde - den Mann fürs Leben hat sie allerdings noch nicht gefunden. Die Experten glauben ein "perfect match" für sie gefunden zu haben. Werden sie Recht behalten?

