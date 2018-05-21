Aus zwei mach drei: Babyglück bei den PaarenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!
Folge 3: Aus zwei mach drei: Babyglück bei den Paaren
45 Min.Folge vom 21.05.2018Ab 6
Ingo plant ein großes Treffen von ehemaligen Teilnehmern des Experiments und kontaktiert im Rahmen dessen auch Romy. Die beiden vereinbaren ein Treffen, um sich kennenzulernen - auf Schloss Neuschwanstein. Romy kauft sich extra ein Dirndl für den Ausflug. Auch bei Vanessa und Peter wird es aufregend: Die Geburt des gemeinsamen Kindes steht ins Haus.
