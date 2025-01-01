Hochzeit auf den ersten Blick - UK
Folge 6: Ärger im Urlaubsparadies
46 Min.Ab 6
Die nächsten vier frisch verheirateten Pärchen begeben sich in ihre Flitterwochen. Während sich Tayah und Adam immer mehr annähern, ist Joshua von seiner Ehefrau Amy genervt. Auch Alexis und Jordan haben Kommunikationsprobleme, trotz der paradiesischen Umgebung. Der junge Mann kommt mit der impulsiven Art seiner Braut nicht zurecht. Wird das Experiment für sie trotzdem ein voller Erfolg werden?
