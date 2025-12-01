Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 4: Die Supermama
45 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 6
Koey wohnt im ehemaligen Haus ihrer Schwester. Allerdings fühlt es sich für die alleinerziehende Mutter nicht wie ein Zuhause an, da die Einrichtung noch von ihrer Schwester stammt. Lizzy und Jessica wollen Koey und ihrer Tochter helfen, das Haus in ihr eigenes Reich zu verwandeln. Dazu reißen sie die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche ein, um für mehr Licht zu sorgen und einen offeneren Raum zu schaffen. Im Schlafzimmer werden die alten Möbel ersetzt und die Wandfarbe erneuert.
