Home-Makeover mit Jessica Alba
Folge 4: Achtung Baby!
47 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 6
Das Haus der alleinerziehenden Mutter Tamarae hat eine lange Familiengeschichte. Nach dem Tod ihrer Großmutter und ihres Vaters steht sie nun vor der Aufgabe, das Anwesen zu renovieren und gleichzeitig die Erinnerung an ihre Familie zu bewahren. Lizzy und Jessica unterstützen sie dabei und wollen das Zuhause in einen schönen Ort für sie und ihre Tochter verwandeln. Eine besondere Herausforderung stellt dabei das Zimmer ihres Vaters dar, das Tamarae bisher nicht betreten konnte.
